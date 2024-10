Ilgiorno.it - Allerta meteo in Lombardia, domani la fase critica: rischio esondazioni e nubifragi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le piogge che hanno colpito Milano e lanella giornata di giovedì non sono che il preludio a una più violenta ondata di maltempo il cui arrivo è previsto nella giornata divenerdì 18 ottobre. Per questo la Protezione civile ha diramato un’arancione – il terzo grado di gravità su quattro – dalle ore 21.00 di giovedì fino alla mezzanotte di venerdì peridraulico e idrogeologico. Saranno pertanto tenuti monitorati i livelli di fiumi e torrenti: vicino ai principali corsi d’acqua come il Po e l’Adda, in particolare, ci sono zone soggette aldi alluvioni. “I fenomeni più intensi e diffusi – comunicano le autorità – avranno luogo nella prima parte della giornata di, sia nella notte che nel corso della mattinata, con possibili fenomeni di rovescio o locale temporale, sebbene con probabilità molto bassa di temporali di forte intensità.