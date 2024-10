Ilfogliettone.it - Affluenza record in Georgia: un segnale cruciale nelle elezioni presidenziali Usa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Con oltre 300mila voti espressi, laha infranto ognidinel primo giorno di votazione anticipata per ledegli Stati Uniti. Il precedente primato era di 136mila voti, stabilito nel 2020, ma quest'anno la partecipazione ha raggiunto quota 328.000, come ha riferito su X (ex Twitter) Gabe Sterling, capo dell'ufficio del segretario di stato della. Definendo l'come "spettacolare", Sterling ha sottolineato l'importanza di questa mobilitazione in uno Stato chiave, considerato determinante per l'esito della tornata elettorale.La, uno degli Stati del cosiddetto "campo di battaglia" che può decidere l'esito di un'elezione, sta attirando una massa crescente di elettori nonostante gli ostacoli posti dalle nuove normative e i danni provocati dall'uragano Helene.