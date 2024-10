Zonawrestling.net - WWE: Nuova scenografia per NXT di ritorno al Performance Center

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) NXT ha da poco debuttato su CW Network con i primi due episodi che sono andati in onda on the road. Per l’episodio di ieri notte, NXT è tornato a casa ossia alWWE di Orlando, Florida. Ila casa ha portato con se una ventata di novità, con un set rinnovato rispetto a quello che conoscevamo.Ieri notte NXT è tornato ad andare in onda dalWWE. Tuttavia, laè stata rinnovata rispetto a come la conoscevamo. Secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi erano in corso dei lavori di rinnovamento al PC e i risultati si sono visti ieri notte. Dopo i lavori di rinnovamento, la NXT Arena è in grado di ospitare più fan rispetto al passato grazie ad una migliore gestione degli spazi a disposizione. Si tratta del più importante rinnovamento da quando debuttò ladi NXT 2.0.