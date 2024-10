Victoria’s Secret Show: Gigi Hadid superstar. Kendall Jenner grande assente. Svelato il motivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La classe 2024 di Victoria’s Secret è stata svelata. All’appello – spiazzando tutti -mancava Kendall Jenner, mentre Gigi Hadid conquistava la scena. Perché la modella ha dato forfait Tornano gli angeli di Victoria’s Secret dopo uno stop durato 5 anni. I volti iconici del brand e le nuove leve hanno sfilato nelle scorse ore a New York portando in scena il nuovo concetto del brand di lingerie: più inclusivo e “alla portata di tutte le donne”. Ad aprire l’evento – attesissimo- Gigi Hadid. Seguita da alcuni dei volti noti storici legati al marchio, come Adriana Lima, Taylor Hill, Irina Shayk e Kate Moss. A chiudere è stata invece Bella Hadid, lontana dalle passerelle già da diverso tempo. I più hanno però notato che mancava in passerella Kendall Jenner, tra le modelle più pagate al mondo nonché tra le più affezionate al brand VS. 361magazine.com - Victoria’s Secret Show: Gigi Hadid superstar. Kendall Jenner grande assente. Svelato il motivo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La classe 2024 diè stata svelata. All’appello – spiazzando tutti -mancava, mentreconquistava la scena. Perché la modella ha dato forfait Tornano gli angeli didopo uno stop durato 5 anni. I volti iconici del brand e le nuove leve hanno sfilato nelle scorse ore a New York portando in scena il nuovo concetto del brand di lingerie: più inclusivo e “alla portata di tutte le donne”. Ad aprire l’evento – attesissimo-. Seguita da alcuni dei volti noti storici legati al marchio, come Adriana Lima, Taylor Hill, Irina Shayk e Kate Moss. A chiudere è stata invece Bella, lontana dalle passerelle già da diverso tempo. I più hanno però notato che mancava in passerella, tra le modelle più pagate al mondo nonché tra le più affezionate al brand VS.

