Us Acli Giornata Nazionale – Lo Sport che vogliamo 18 regioni coinvolte in Italia Academy di calcio anche in Kenya

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diciotto, per un totale di 51 province e 87 comuni, con quasi 100 eventi per la promozione di 60 disciplineive e attività motorie differenti. Sono i numeri della “– Loche”, promossa dall’Use giunta alla sua VII edizione, in programma per tutto il mese di ottobre nonostante il suo apice lo abbia raggiunto nei giorni dell’11-12-13 ottobre 2024 su tutto il territorioe non solo, arrivando fino in. Un successo che ha due obiettivi: rendere visibile l’impegno quotidiano dell’USe delle associazioniive affiliate per unosempre più accessibile e inclusivo, favorire il consolidamento di reti territoriali e collaborazioni strategiche per la diffusione della praticaiva quale strumento di crescita culturale e sociale dei cittadini e del territorio.