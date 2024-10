Ilrestodelcarlino.it - Ugolini, altro attacco alla Città 30: "Misura che danneggia Bologna". Il Pd: "Basta strumentalizzazioni"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La ‘30’ non è finita nel dimenticatoio. Almeno non per Elena, candidata civica alle Regionali del 17 e del 18 novembre sostenuta dal centrodestra. A più di un anno dall’avvio della fase sperimentale per i nuovi limiti di velocità ridotti a 30 all’ora – partita a luglio 2023, mentre le sanzioni sono arrivate da metà gennaio –, la rettrice delle Scuole Malpighi torna a parlare del provvedimento. Bollandolo come "una scelta ideologica che mette in ginocchio la". "Non possiamo piegare la vita quotidiana dei cittadini solo per mantenere alta la bandiera di30 – scrivein un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook –.è bloccata e dobbiamo smettere di farci del male da soli. È necessario trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà di movimento per i cittadini".