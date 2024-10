Traffico di migranti dalla Libia all'Italia, 10 fermi a Milano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - La polizia di Milano e la Dda hanno smantellato un gruppo di trafficanti di migranti che faceva entrare illegalmente in Italia e in altri Paesi europei, tramite imbarcazioni salpate dalle coste libiche, cittadini egiziani. Sono stati eseguiti 10 fermi di indiziato di delitto per altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell'attività creditizia.  Le indagini della Squadra mobile di Milano, avviate nel mese di luglio 2023, hanno evidenziato la presenza di una cellula milanese inserita in un piu' ampio network criminale internazionale, con ramificazioni in Egitto, Libia e altri Paesi europei. In particolare, i migranti, dopo aver concordato, dall'Egitto, la partenza - hanno ricostituito gli investigatori - versavano gli importi imposti ai facilitatori presenti a Milano. Agi.it - Traffico di migranti dalla Libia all'Italia, 10 fermi a Milano Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - La polizia die la Dda hanno smantellato un gruppo di trafficanti diche faceva entrare illegalmente ine in altri Paesi europei, tramite imbarcazioni salpate dalle coste libiche, cittadini egiziani. Sono stati eseguiti 10di indiziato di delitto per altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell'attività creditizia.  Le indagini della Squadra mobile di, avviate nel mese di luglio 2023, hanno evidenziato la presenza di una cellula milanese inserita in un piu' ampio network criminale internazionale, con ramificazioni in Egitto,e altri Paesi europei. In particolare, i, dopo aver concordato, dall'Egitto, la partenza - hanno ricostituito gli investigatori - versavano gli importi imposti ai facilitatori presenti a

