Tennis: Torneo Osaka. Fuori Cocciaretto e Bronzetti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le due azzurre si fermano entrambe al secondo turno Osaka (GIAPPONE) - Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti si fermano al secondo turno del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli giapponese. Nume Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Osaka. Fuori Cocciaretto e Bronzetti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le due azzurre si fermano entrambe al secondo turno(GIAPPONE) - Elisabettae Luciasi fermano al secondo turno del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli giapponese. Nume

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

WTA Osaka 2024 - Elisabetta Cocciaretto cede ad Aoi Ito ed esce di scena al secondo turno - Sul cemento outdoor di Osaka, in Giappone, l’azzurra, numero 8 del seeding, cede alla qualificata nipponica Aoi Ito, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti. Nel nono gioco l’azzurra tenta il tutto per tutto e si procura anche una palla break, ma la giapponese si salva ed ai vantaggi chiude i conti al secondo match point sul 6-3 in 42 minuti. (Oasport.it)

WTA Osaka - ottavi nefasti per Cocciaretto e Bronzetti. Tauson in scioltezza - Lys vince il braccio di ferro con Kessler - Ito b. Dart 6-3 6-2 A. WTA OSAKA, RISULTATI 16 OTTOBRE S. Partita durissima, di quasi tre ore, in cui l’americana ha sprecato per due volte un vantaggio di un break nella frazione decisiva. In un torneo senza Leylah Fernandez e Magdalena Frech, che sarebbero dovute essere le prime teste di serie, ora ha spazio per potersi togliere soddisfazioni: per lei ora una tra Diane Parry e Greet Minnen. (Oasport.it)

Wta Osaka 2024 : eliminate al secondo turno Bronzetti e Cocciaretto - . Bronzetti, dopo un buon esordio contro la spagnola Cristina Bucsa, ha ceduto il passo a Suzan Lamens, avversaria olandese proveniente dalle qualificazioni che al primo turno aveva sorpreso una top-50 come Tomova. 6-3 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 1h18? e sempre in controllo di Lamens, che ha avuto l’unica incertezza nel momento in cui ha servito per il match, salvo poi riscattarsi e ... (Sportface.it)