Tavolo regionale dell'automotive: un passo avanti per la riconversione dell'industria

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il settore automobilistico sta attraversando una fase di transizione cruciale, e la regione Teramo non rimane indietro. L'assessore Magnacca ha recentemente annunciato il rilancio del, un'iniziativa volta a rispondere alle emergenze del comparto e alle sfide imposte dalla transizione ecologica. Con un incontro già tenuto a Teramo e una nuova riunione fissata per il 21 ottobre ad Atessa, si stanno creando sinergie tra sindacati, istituzioni, università e associazioni datoriali. Il nuovo incontro ad Atessa: obiettivi e partecipanti La riunione di lunedì 21 ottobre rappresenta un momento cruciale per il futuroautomobilistica nella regione. Diverse strutture e attori del settore si riuniranno per discutere criticità e opportunità in un contesto in rapida evoluzione.