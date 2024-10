Su Cusano News 7 debutta Walden il nuovo talk show di Borgonovo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (aska) – Il 18 ottobre alle ore 21, su7 (canale 234), la terra della libertà”, ilcondotto da Francesco, che promette di diventare un punto di riferimento per il dibattito libero e senza filtri. Il programma andrà in onda live ogni venerdì sera, offrendo al pubblico una piattaforma dove tutto è permesso, nessuna opinione è troppo forte, nessuna idea censurata, e nessuna parola proibita. “, la terra della libertà” nasce con l’ambizione di aprire spazi di confronto su temi cruciali, spesso evitati o trattati in modo parziale altrove. Il format offre agli ospiti un terreno di dialogo senza limitazioni, con l’obiettivo di stimolare il dibattito pubblico su argomenti controversi e di grande attualità.