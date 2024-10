Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2: date, programma, orari, tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La serie che mette in palio la America’s Cup si è clamorosamente riaperta dopo il doppio successo odierno firmato da Ineos Britannia: i britannici hanno approfittato di un clamoroso errore commesso da Team New Zealand nella partenza di gara-5 e poi sono stati superlativi allo start di gara-6, mettendosi alle spalle gli avversari e contenendo il tentativo di rimonta inscenato dal Defender. I Kiwi conducono per 4-2, ma a questo punto il Challenger of Record ci crede e sogna il grande ribaltone contro i favoriti della vigilia. La serie è al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo, dunque Team New Zealand è ancora in un’acclarata situazione di vantaggio ma la competizione non è più così indirizzata come sembrava fino a due giorni fa. Oasport.it - Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2: date, programma, orari, tv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La serie che mette in palio lasi è clamorosamente riaperta dopo il doppio successo odierno firmato daBritannia: i britannici hanno approfittato di un clamoroso errore commesso da Team Newnella partenza di gara-5 e poi sono stati superlativi allo start di gara-6, mettendosi alle spalle gli avversari e contenendo il tentativo di rimonta inscenato dal Defender. I Kiwi conducono per 4-2, ma a questo punto il Challenger of Record ci crede e sogna il grande ribaltone contro i favoriti della vigilia. La serie è al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo, dunque Team Newè ancora in un’acclarata situazione di vantaggio ma la competizione non è più così indirizzata come sembrava fino a due giorni fa.

