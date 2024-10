Multa a Lufthansa da 4 milioni di dollari per aver impedito un imbarco a 128 ebrei ortodossi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il dipartimento dei Trasporti statunitense ha sanzionato la compagnia aerea per non aver fatto imbarcare un gruppo di ebrei ortodossi nel 2022, che non avrebbero indossato la mascherina a bordo. Fanpage.it - Multa a Lufthansa da 4 milioni di dollari per aver impedito un imbarco a 128 ebrei ortodossi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il dipartimento dei Trasporti statunitense ha sanzionato la compagnia aerea per nonfatto imbarcare un gruppo dinel 2022, che non avrebbero indossato la mascherina a bordo.

