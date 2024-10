Monza: il 26 ottobre si svolgerà la cerimonia del Premio Letterario Brianza 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 26 ottobre prossimo, Monza ospiterà la cerimonia di proclamazione dei vincitori della 19/a edizione del Premio Letterario Brianza, un evento annuale che celebra la letteratura e il talento degli autori emergenti. Quest’anno, i tre finalisti, selezionati dalla giuria tecnica, sono Giuseppe Caprotti, Crocifisso Dentello e Silvia Montemurro, con opere che promettono di suscitare dibattito e riflessione tra i lettori. L’assegnazione del Premio è stata influenzata dalle valutazioni di 100 lettori appartenenti ai gruppi di lettura del territorio, che hanno offerto una visione critica e condivisa delle opere in concorso. I finalisti del Premio I tre finalisti del Premio Letterario Brianza rappresentano una varietà di stili e temi. Gaeta.it - Monza: il 26 ottobre si svolgerà la cerimonia del Premio Letterario Brianza 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 26prossimo,ospiterà ladi proclamazione dei vincitori della 19/a edizione del, un evento annuale che celebra la letteratura e il talento degli autori emergenti. Quest’anno, i tre finalisti, selezionati dalla giuria tecnica, sono Giuseppe Caprotti, Crocifisso Dentello e Silvia Montemurro, con opere che promettono di suscitare dibattito e riflessione tra i lettori. L’assegnazione delè stata influenzata dalle valutazioni di 100 lettori appartenenti ai gruppi di lettura del territorio, che hanno offerto una visione critica e condivisa delle opere in concorso. I finalisti delI tre finalisti delrappresentano una varietà di stili e temi.

