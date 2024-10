Metropolitanmagazine.it - Lee Miller, l’emancipazione femminile e la fotografia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna che ha dato un enorme contributo allatra sperimentazioni, surrealismo e reportage di guerra. Il suo nome è Leee questa è la sua storia. Lee, la dannazione delle bellezza Lee, fonte abacatania.it“Sembravo un angelo di fuori. Mi vedevano così. Ero un demonio, invece, dentro. Ho conosciuto tutto il dolore del mondo fin da bambina.” . Questa frase di Lee, come riportato dal blog Barbarainwonderlart, spiega molto della sua personalità e di come abbia vissuto sulla sua pelle il dolore sin da subito. A soli 7 anni fu vittima di uno stupro perpetrato da una persona mai identificata e prese la gonorrea. Nel frattempo accresceva la sua passione per lagrazie al padre da cui apprese i primi rudimenti e segreti del mestiere.