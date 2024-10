Gaeta.it - Intervista con Fabrizio Capaccioli: il futuro dell’edilizia sostenibile e le sfide del cambiamento climatico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'emergenza climatica rappresenta una delle principalidel nostro tempo, e l'ediliziasi propone come una soluzione concreta per affrontare questo problema., presidente del Green Building Council Italia, esplora come l'edilizia possa contribuire a migliorare la qualità della vita attraverso pratiche ecocompatibili. I temi affrontati in questasi focalizzano sull'impatto del, sul ruolo del Green Building Council e sullefuture per il settore edilizio italiano.e impatti ambientaliIlha effetti devastanti su scala globale, e il settore edilizio è uno dei principali responsabili delle emissioni di CO?.