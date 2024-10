Lanazione.it - Inconsapevoli invasori, specie aliene nelle acque interne e le minacce alla biodiversità

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 - Il 25 ottobre 2024 alle 16.30, al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, viene inaugurata l’esposizione temporanea “. Lee le”. Leintrodotte in ambienti diversi da quelle di origine, chiamate, possono diventare “” provocando disturbi negli ecosistemi in cui si insediano e arrecando danni allenative. La mostra presenta il tema dell’invasione didel nostro territorio, il loro impatto e le cause delle invasioni stesse, quasi sempre riconducibili all’azione umana. La prima sala illustra i pericoli che alcunedi testuggini palustri esotiche possono crearetestuggine palustre europea Emys orbicularis e agli habitat in cui vive.