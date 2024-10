In Manovra il bonus ristrutturazione fino al 50% per la prima casa anche nel 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre ha approvato la prima bozza della Manovra finanziaria, in cui è inclusa anche una proposta per mantenere il bonus ristrutturazione al 50% anche per il 2025. Questa misura avrebbe dovuto ridursi di dimensione, fino al 36%, già a partire dal prossimo anno, ma il Governo ha deciso di renderla più significativa. Quella approvata dal Consiglio dei ministri è soltanto una base di partenza della Manovra. Il testo dovrà essere discusso ed emendato in Parlamento nelle prossime settimane. I principali oppositori dei bonus edilizi sono però nella maggioranza, quindi si può ipotizzare che questa norma sia al sicuro, essendo frutto di un accordo interno al Governo stesso. Come sarà il bonus ristrutturazione per il 2025 Il Governo ha deciso di mantenere il bonus ristrutturazione al 50% anche per il 2025. Quifinanza.it - In Manovra il bonus ristrutturazione fino al 50% per la prima casa anche nel 2025 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre ha approvato labozza dellafinanziaria, in cui è inclusauna proposta per mantenere ilal 50%per il. Questa misura avrebbe dovuto ridursi di dimensione,al 36%, già a partire dal prossimo anno, ma il Governo ha deciso di renderla più significativa. Quella approvata dal Consiglio dei ministri è soltanto una base di partenza della. Il testo dovrà essere discusso ed emendato in Parlamento nelle prossime settimane. I principali oppositori deiedilizi sono però nella maggioranza, quindi si può ipotizzare che questa norma sia al sicuro, essendo frutto di un accordo interno al Governo stesso. Come sarà ilper ilIl Governo ha deciso di mantenere ilal 50%per il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti : “Confermato cuneo fiscale - ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” - (Adnkronos) – Conferma del cuneo fiscale, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi per non andare in pensione. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, presenta in conferenza stampa la nuova manovra. "Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale e contributivo, ma addirittura faremo in modo che ci sia anche qualche beneficio sicuramente per redditi […]. (Periodicodaily.com)

Manovra - Giorgetti : “Confermato cuneo fiscale - ‘sacrificio’ da banche e assicurazioni” - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, presenta in conferenza stampa la […]. Il ministro dell'Economia in conferenza stampa: "Ok Ue correzione in 7 anni con impegno riforme, verifica su catasto no aggiornamento, Sanità tra poche voci spesa che aumenta" Conferma del cuneo fiscale, verifica su catasto ma no aggiornamento, incentivi fiscali significativi per non andare in pensione. (Sbircialanotizia.it)

Manovra : Giorgetti - contributo banche - io lo chiamo sacrificio - Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Ci sarà un significativo contributo della banche, qualcuno lo chiamo extraprofitto, io lo chiamo sacrificio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra. (Lapresse.it)