Il Volo World Tour da Dusselforf a Madrid

Roma, 16 ott. (askanews) – Dopo aver incantato il pubblico di Londra, Bratislava, Budapest, Praga e Barcellona, Il Volo prosegue con il 2024/2025 World Tour (prodotto da Michele Torpedine), che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee. Il trio ha annunciato che Cecille, giovane e talentuosa cantante marchigiana, sarà ospite fissa di tutte le prossime date europee, a partire dal live di questa sera al Mitsubishi Electric Halle di Düsseldorf fino all'ultimo show del 6 novembre al Wizink Center di Madrid. L'incontro tra Il Volo e Cecille è nato in maniera fortuita, quando Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sempre alla ricerca di nuove sonorità e talenti da scoprire, si sono imbattuti in alcuni suoi video sui social di Andrea Bocelli.

