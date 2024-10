I programmi in tv oggi, 16 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su Rai Uno Ti presento i suoi suoceri, su Canale 5 Io canto generation. Guida ai programmi Tv della serata del 16 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 16 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.20 Ti presento i suoceri. Michelle e Allen sono una giovane coppia che sta attraversando un momento di crisi in previsione di un possibile matrimonio. Nel tentativo di superarla, i due decidono di far incontrare i rispettivi genitori. Purtroppo, scoprono che i futuri consuoceri si conoscono già bene: il padre di Michelle è l’amante della madre di Allen; il padre di quest’ultimo è l’amante della madre di Michelle. Il misfatto è servito. Su Rai Movie dalle 21. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi, 16 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su Rai Uno Ti presento i suoi suoceri, su Canale 5 Io canto generation. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Ti presento i suoceri. Michelle e Allen sono una giovane coppia che sta attraversando un momento di crisi in previsione di un possibile matrimonio. Nel tentativo di superarla, i due decidono di far incontrare i rispettivi genitori. Purtroppo, scoprono che i futuri consuoceri si conoscono già bene: il padre di Michelle è l’amante della madre di Allen; il padre di quest’ultimo è l’amante della madre di Michelle. Il misfatto è servito. Su Rai Movie dalle 21.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I programmi in tv oggi - 15 ottobre 2024 : film e intrattenimento - Cento concorrenti si affrontano in duelli a domande su un gigantesco pavimento a LED da conquistare. Su Sky Cinema dalle 21. Su Rai Uno House of Gucci, su Canale 5 Temptation Island. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti. In questa puntata Luciana Rossi, una vita tra tavoli e cucina nella trattoria del quartiere Prati a Roma. (Lopinionista.it)

I programmi in tv oggi - 14 ottobre 2024 : film e intrattenimento - A causa di questa sua fobia, l’occasione della vita, ovvero recitare in un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola. 10 Escape Room 2 – Gioco mortale. 36 Grande Fratello. 20. 10 Per qualche dollaro in più. Su Canale 5 dalle 21. Ce la faranno anche questa volta?. Su Rete 4 dalle 21. (Lopinionista.it)

I programmi in tv oggi - 13 ottobre 2024 : film e intrattenimento - Una puntata speciale di PresaDiretta con il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, il direttore della Polizia criminale Raffaele Grassi, il prefetto Vittorio Rizzi. (Lopinionista.it)