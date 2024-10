Hacker arrestato, spiava la procura di Firenze. Aveva la password di 21 magistrati su 25 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Era in possesso di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Firenze. La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle incursioni dell’Hacker siciliano 24enne Carmelo Miano, arrestato tra l’altro con l’accusa di avere violato i server del ministero della Giustizia. In particolare, della procura di Firenze era in possesso di ventuno password di posta elettronica di altrettanti pm, su 25 inquirenti in servizio, dove transitavano notizie di reato, ordini di fermo, misure cautelari e decreti di intercettazione. Lanazione.it - Hacker arrestato, spiava la procura di Firenze. Aveva la password di 21 magistrati su 25 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Era in possesso di ben 46di altrettantiinquirenti, tra cui anche quelle deitori di. La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalladi Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle incursioni dell’siciliano 24enne Carmelo Miano,tra l’altro con l’accusa di avere violato i server del ministero della Giustizia. In particolare, delladiera in possesso di ventunodi posta elettronica di altrettanti pm, su 25 inquirenti in servizio, dove transitavano notizie di reato, ordini di fermo, misure cautelari e decreti di intercettazione.

