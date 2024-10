"Ha tentato di uccidere un primario col taglierino": 23enne patteggia 5 anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Palermo Marco Gaeta ha dato il via libera all'accordo tra accusa e difesa e ha ratificato il patteggiamento a cinque anni per Paolo Montalbano, 23 anni, originario di Ribera, accusato del tentato omicidio di Alfredo Caputo, primario dell’ospedale Cervello di Palermo Agrigentonotizie.it - "Ha tentato di uccidere un primario col taglierino": 23enne patteggia 5 anni Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il gip del tribunale di Palermo Marco Gaeta ha dato il via libera all'accordo tra accusa e difesa e ha ratificato ilmento a cinqueper Paolo Montalbano, 23, originario di Ribera, accusato delomicidio di Alfredo Caputo,dell’ospedale Cervello di Palermo

