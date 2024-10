Dilei.it - Gray Sorrenti, chi è la nuova fidanzata (famosa) di Romeo Beckham

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giovani, bellissimi e innamorati: appaiono così, a New York,e la sua. La ragazza, proprio come il secondogenito di David e Victoria, viene da una famiglia: ecco tutto quello che sappiamo di lei. Chi è, ladiLe voci si rincorrevano da alcuni mesi, ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore:sono molto più che amici. Gli scatti del Daily Mail che li ritraggono a New York, tra baci e carezze, non sembrano lasciare spazio a dubbi: il cuore del figlio di David e Victoria batte per unaragazza. E non si tratta certo di una perfetta sconosciuta. Fonte: IPA, 23enne newyorchese, è infatti figlia del celebre fotografo di moda Mario, amico intimo dell’ex Posh Spice.