F1 la McLaren deve fare gioco di squadra per puntare al Mondiale piloti E la Sprint offre una doppia occasione

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Max Verstappen 331, Lando Norris 279. Si riparte da questa situazione di classifica dopo tre settimane di sosta al COTA di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti 2024, sestultimo round stagionale deldi Formula Uno. 52 punti dividono gli unici dueancora realmente in lizza per il titolo, con tutti gli altri ormai quasi definitivamente tagliati fuori dai giochi (Leclerc è a -86). Verstappen ha ancora un discreto margine di sicurezza a livello numerico, ma il trend degli ultimi mesi è piuttosto allarmante (non vince da Barcellona) in vista di un finale di campionato che potrebbe regalare grandi emozioni. L’olandese della Red Bull ha stretto i denti nel tentativo di limitare i danni con una macchina sicuramente inferiore alla, ma il vantaggio su Norris si sta assottigliando gara dopo gara.