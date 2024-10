Dybala brucia le tappe per Roma-Inter: novità sul recupero dall’infortunio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica big match di campionato fra Roma e Inter: Paulo Dybala sembra volerci essere a tutti i costi. Dall’allenamento dei giallorossi arrivano importanti aggiornamenti sul suo recupero in vista della sfida. recupero – Tra le incognite principali per Ivan Juric a pochi giorni da Roma-Inter – in programma domenica sera – c’è la disponibilità di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, una delle principali armi offensive giallorosse, è reduce da un infortunio muscolare, che lo ha tenuto fermo ai box per alcune settimane. Dalla vigilia della sfida contro il Monza, infatti, la ‘Joya’ è tra gli indisponibili dell’allenatore Romanista, che proprio oggi ha parlato di lui al Corriere dello Sport. Negli ultimi giorni sono giunte, però, novità importanti sulle condizioni di Dybala, che sta provando in tutti i modi a tornare in tempo per Roma-Inter. Inter-news.it - Dybala brucia le tappe per Roma-Inter: novità sul recupero dall’infortunio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica big match di campionato fra: Paulosembra volerci essere a tutti i costi. Dall’allenamento dei giallorossi arrivano importanti aggiornamenti sul suoin vista della sfida.– Tra le incognite principali per Ivan Juric a pochi giorni da– in programma domenica sera – c’è la disponibilità di Paulo. L’attaccante argentino, una delle principali armi offensive giallorosse, è reduce da un infortunio muscolare, che lo ha tenuto fermo ai box per alcune settimane. Dalla vigilia della sfida contro il Monza, infatti, la ‘Joya’ è tra gli indisponibili dell’allenatorenista, che proprio oggi ha parlato di lui al Corriere dello Sport. Negli ultimi giorni sono giunte, però,importanti sulle condizioni di, che sta provando in tutti i modi a tornare in tempo per

Roma : Le Fée torna in gruppo - speranza Dybala - il Boca tenta Paredes - Il giocatore non è al 100%, vestiva un evidente tutore al ginocchio destro, ma riusciva a seguire il ritmo dei compagni. L'avvio di stagione dei giallorossi non è stato stellare e domenica sera alle 20:45 arriva l'Inter allo stadio Olimpico, per questo a Ivan Juric servirà tutto il supporto tecnico possibile, inteso come i migliori interpreti a disposizione, per fare risultato contro i Campioni ... (Sport.quotidiano.net)

Roma - infortunio Dybala : novità sulle condizioni - c’è la scelta in vista dell’Inter - I dettagli Arrivano novità importante sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala dopo l’allenamento odierno della Roma. La Joya sarà quindi a […]. Le ultime sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, in vista della sfida contro l’Inter. L’attaccante argentino ha infatti recuperato completamente dai problemi muscolari che lo avevano colpito nelle ultime settimane. (Calcionews24.com)

Roma - Juric : "Precario? In paradiso anche con questo bordello. Pellegrini si muove da Dio - voglio aggiustare Dybala" - Ivan Juric si gode la panchina della Roma. L`allenatore croato ex Torino, Verona e Genoa ha dichiarato in un`intervista al Corriere dello Sport:... (Calciomercato.com)