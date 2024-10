Con Forme il settore dei formaggi si mette in mostra a Bergamo dal 18 al 20 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Venerdì 18 ottobre debutta a Bergamo la 9ª edizione di Forme, la manifestazione dedicata al mondo del formaggio con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’intero comparto lattiero-caseario italiano, sia a livello nazionale sia internazionale. Forme in Italy è il tema dell’edizione che si terrà a Bergamo da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, al fine di celebrare la qualità e l’unicità dei prodotti lattiero-caseari italiani, sottolineando il valore che apportano al nostro patrimonio culturale, economico e gastronomico. L’obiettivo dell’edizione 2024 è infatti quello di raccontare il legame profondo tra il formaggio e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca il formaggio italiano. Anche per questa edizione, Forme propone un ricco palinsesto di appuntamenti che attireranno appassionati e intenditori nella suggestiva cornice di Città Alta. Bergamonews.it - Con Forme il settore dei formaggi si mette in mostra a Bergamo dal 18 al 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024). Venerdì 18debutta ala 9ª edizione di, la manifestazione dedicata al mondo delo con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’intero comparto lattiero-caseario italiano, sia a livello nazionale sia internazionale.in Italy è il tema dell’edizione che si terrà ada venerdì 18 a domenica 20, al fine di celebrare la qualità e l’unicità dei prodotti lattiero-caseari italiani, sottolineando il valore che apportano al nostro patrimonio culturale, economico e gastronomico. L’obiettivo dell’edizione 2024 è infatti quello di raccontare il legame profondo tra ilo e il territorio, creando una vera e propria identità culturale che unisca ilo italiano. Anche per questa edizione,propone un ricco palinsesto di appuntamenti che attireranno appassionati e intenditori nella suggestiva cornice di Città Alta.

