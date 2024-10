Cna Cinema e Audiovisivo apprezza decreti direttoriali su Tax credit (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – Cna Cinema e Audiovisivo esprime soddisfazione per la pubblicazione dei decreti direttoriali in materia di credito di imposta per le imprese di produzione Cinematografica e audiovisiva da parte del Ministero della Cultura. Nel clima di protesta e di polemica sempre più aspro a seguito del decreto interministeriale del 10 luglio scorso, CNA Cinema e Audiovisivo ha continuato a lavorare con il Ministero della Cultura, con il Sottosegretario Borgonzoni e la DG Cinema in modo fattivo e propositivo, per spiegare le istanze delle micro, piccole e medie imprese indipendenti di produzione Cinematografica e audiovisiva del nostro Paese e individuare soluzioni condivise. Lopinionista.it - Cna Cinema e Audiovisivo apprezza decreti direttoriali su Tax credit Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – Cnaesprime soddisfazione per la pubblicazione deiin materia dio di imposta per le imprese di produzionetografica e audiovisiva da parte del Ministero della Cultura. Nel clima di protesta e di polemica sempre più aspro a seguito del decreto interministeriale del 10 luglio scorso, CNAha continuato a lavorare con il Ministero della Cultura, con il Sottosegretario Borgonzoni e la DGin modo fattivo e propositivo, per spiegare le istanze delle micro, piccole e medie imprese indipendenti di produzionetografica e audiovisiva del nostro Paese e individuare soluzioni condivise.

