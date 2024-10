Borse europee attese in calo, pesa il -16% dell’azienda tech Asml ad Amsterdam (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le Borse europee sono attese in forte ribasso all’apertura, con il future sull’Eurostoxx70 in calo dello 0,70%, dopo che il produttore di apparecchiature per chip Asml ha ridotto le stime sulle vendite annuali. Il titolo ha perso il 16% alla borsa di Amsterdam. Il Ceo Christophe Fouquet ha dichiarato: “Prevediamo che le vendite totali del 2025 cresceranno tra i 30 e i 35 miliardi di euro, ovvero nella parte inferiore della fascia precedentemente indicata”.Per far capire la portata che potrà avere questo calo, il gigante dei chip per l’intelligenza artificiale Nvidia è sceso del 4,5%, cancellando circa 158 miliardi di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato. A Piazza Affari, riflettori puntati su banche e assicurazioni, dato che il governo prevede di raccogliere 3,5 miliardi di euro da questi settori nella manovra di bilancio per il 2025. Quifinanza.it - Borse europee attese in calo, pesa il -16% dell’azienda tech Asml ad Amsterdam Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lesonoin forte ribasso all’apertura, con il future sull’Eurostoxx70 indello 0,70%, dopo che il produttore di apparecchiature per chipha ridotto le stime sulle vendite annuali. Il titolo ha perso il 16% alla borsa di. Il Ceo Christophe Fouquet ha dichiarato: “Prevediamo che le vendite totali del 2025 cresceranno tra i 30 e i 35 miliardi di euro, ovvero nella parte inferiore della fascia precedentemente indicata”.Per far capire la portata che potrà avere questo, il gigante dei chip per l’intelligenza artificiale Nvidia è sceso del 4,5%, cancellando circa 158 miliardi di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato. A Piazza Affari, riflettori puntati su banche e assicurazioni, dato che il governo prevede di raccogliere 3,5 miliardi di euro da questi settori nella manovra di bilancio per il 2025.

