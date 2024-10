auto elettriche: la ex fiat chiede soldi pubblici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo scontro alla Camera, dove ad di Stellantis ha detto «Produrre in Italia costa il 40% in più» e Carlo Calenda ha risposto: «Non avrete un euro, ci avete mentito sui progetti» dimostra che la (ex) fiat non è più la regina dell'Italia come ai tempi di Agnelli Vanityfair.it - auto elettriche: la ex fiat chiede soldi pubblici Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo scontro alla Camera, dove ad di Stellantis ha detto «Produrre in Italia costa il 40% in più» e Carlo Calenda ha risposto: «Non avrete un euro, ci avete mentito sui progetti» dimostra che la (ex)non è più la regina dell'Italia come ai tempi di Agnelli

Trovato in auto con una pistola e la coca - arrestato grazie a una soffiata anonima - Aveva con sé una pistola Beretta con la matricola abrasa, 26 grammi di cocaina e alcuni smartphone (risultati rubati). Per lui sono scattate le manette dopo una “soffiata” anonima alla polizia. È successo in via Morgantini a Milano nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, nei guai un cittadino... (Milanotoday.it)

Autobus di studenti si scontra con una Fiat Panda lungo la provinciale 181 : 4 feriti in ospedale - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi tra Vasto e San Salvo. Verso le 7:30 l'autobus scolastico direzione Vasto (Villagio Siv) si è scontrato con una Fiat Panda lungo la strada provinciale 181. Quattro le persone ferite, non gravemente: si tratta di due studenti che... (Chietitoday.it)