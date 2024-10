Augias a La7: “La parola ‘infamia’ usata da Meloni? Scarsa padronanza della lingua italiana. Berlusconi il primo a vilipendere le istituzioni” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “La parola ‘infamia’ usata da Meloni nella chat di Fratelli d’Italia? Come ha detto Bersani, forse un po’ esagerando, si usa tra i rapinatori o tra quelli della curva Nord e della curva Sud. Ma io credo che la Meloni non si sia resa conto che la parola ‘infamia’ è carica di questo significato malavitoso. Secondo me è solo una Scarsa padronanza della lingua italiana, perché lei non ha una grande frequenza linguistica, diciamo”. Così a Dimartedì (La7) lo scrittore e giornalista Corrado Augias commenta una parte del contenuto della chat interna a Fratelli d’Italia, svelata da Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. Poi si sofferma sulla classe politica attuale: “Una volta la classe politica, ovvero maggioranza e opposizione, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, era tenuta insieme dal senso dello Stato. Ilfattoquotidiano.it - Augias a La7: “La parola ‘infamia’ usata da Meloni? Scarsa padronanza della lingua italiana. Berlusconi il primo a vilipendere le istituzioni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ladanella chat di Fratelli d’Italia? Come ha detto Bersani, forse un po’ esagerando, si usa tra i rapinatori o tra quellicurva Nord ecurva Sud. Ma io credo che lanon si sia resa conto che laè carica di questo significato malavitoso. Secondo me è solo una, perché lei non ha una grande frequenza linguistica, diciamo”. Così a Dimartedì (La7) lo scrittore e giornalista Corradocommenta una parte del contenutochat interna a Fratelli d’Italia, svelata da Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano. Poi si sofferma sulla classe politica attuale: “Una volta la classe politica, ovvero maggioranza e opposizione, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, era tenuta insieme dal senso dello Stato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni - Schlein dica una parola definitiva su Fitto in Ue - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede di replica alla Camera nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo a proposito della posizione del Pd e del partito socialista europeo sull'indicazione di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente esecutivo della commissione europea. (Quotidiano.net)

Bersani a La7 : “La parola ‘infamia’ di Meloni nella chat di Fdi? È il linguaggio usato tra i rapinatori e qui rapinavano la Costituzione” - Quindi, prendiamo atto del fatto e del linguaggio. L’ex ministro commenta anche la fumata nera per l’elezione del giudice della Consulta: dopo 7 scrutini andati a vuoto, l’ottava seduta di ieri richiedeva 363 voti ma i numeri sono mancati, motivo per cui la maggioranza ha stabilito di votare scheda bianca per non bruciare il candidato di Giorgia Meloni, il suo consigliere giuridico Francesco ... (Ilfattoquotidiano.it)

"La Boccia a Piazzapulita?". Arianna Meloni stronca Maria Rosaria (e Formigli) con una parola | Video - “Se temiamo novità? Ma no, si figuri!”, conclude Arianna, lasciando la presentazione a Roma del libro di Italo Bocchino ‘Perché l'Italia è di destra'. "Abbi pietà, ti prego. . Non mi metto a parlare di questa roba di gossip". Così Arianna Meloni, rispondendo ai cronisti che le chiedevano se le nuove dichiarazioni alla stampa di Maria Rosaria Boccia, oltre che il suo ritorno annunciato in tv, ... (Liberoquotidiano.it)