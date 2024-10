Apertura del Settore di Curva Nord Ovest per Empoli-Napoli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista della gara Empoli-Napoli, valida per l’ottava giornata di Serie A Enilive 2024/25, l’Empoli Football Club ha annunciato l’Apertura del Settore di Curva Nord Ovest presso lo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. La partita si terrà domenica 20 ottobre alle ore 12:30. Data la crescente richiesta di biglietti, il club ha deciso di mettere a disposizione ulteriori posti in questo Settore per garantire una maggiore partecipazione. Empoli-Napoli : Prezzi e Modalità di Vendita dei Biglietti I biglietti per il Settore di Curva Nord Ovest saranno disponibili al prezzo di 35,00 euro. Tuttavia, la vendita sarà limitata ai soli residenti in Toscana, con la possibilità di acquistare i tagliandi esclusivamente attraverso i punti vendita Vivaticket presenti nella regione. Terzotemponapoli.com - Apertura del Settore di Curva Nord Ovest per Empoli-Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista della gara, valida per l’ottava giornata di Serie A Enilive 2024/25, l’Football Club ha annunciato l’deldipresso lo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di. La partita si terrà domenica 20 ottobre alle ore 12:30. Data la crescente richiesta di biglietti, il club ha deciso di mettere a disposizione ulteriori posti in questoper garantire una maggiore partecipazione.: Prezzi e Modalità di Vendita dei Biglietti I biglietti per ildisaranno disponibili al prezzo di 35,00 euro. Tuttavia, la vendita sarà limitata ai soli residenti in Toscana, con la possibilità di acquistare i tagliandi esclusivamente attraverso i punti vendita Vivaticket presenti nella regione.

Empoli-Napoli - biglietti settore ospiti : info e prezzo - La vendita sarà divisa in due fasi. Dalle ore 16:00 di lunedì 14 ottobre fino alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024, la vendita sarà riservata esclusivamente per i fidelizzati della SSC Napoli; dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre fino alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre la vendita sarà libera, anche agli sprovvisti della Fidelity Card”. (Spazionapoli.it)