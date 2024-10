Airway Therapeutics lancerà un trial clinico multinazionale di fase 3 su zelpultide alfa per i neonati pretermine a rischio di displasia broncopolmonare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Airway Therapeutics, Inc. (Airway), società biofarmaceutica incentrata sullo sviluppo di una nuova classe di farmaci biologici per spezzare il ciclo di lesioni e infiammazioni nei paziento con malattie respiratorie e infiammatorie, ha annunciato oggi il lancio nel dicembre 2024 di un trial clinico multinazionale di fase 3 su zelpultide alfa (rhSP-D) per la prevenzione della displasia broncopolmonare (BPD) e la riduzione al minimo delle conseguenti lesioni polmonari nei neonati pretermine. Fino a 2,5 milioni di neonati molto pretermine a livello globale sono a rischio di sviluppare BPD dovuta a lesioni polmonari causate dalla ventilazione meccanica e dal supporto di ossigeno. La BPD può causare complicanze a vita come asma e polmonite, oltre a conseguenze sulla crescita e sullo sviluppo. .com - Airway Therapeutics lancerà un trial clinico multinazionale di fase 3 su zelpultide alfa per i neonati pretermine a rischio di displasia broncopolmonare Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–, Inc. (), società biofarmaceutica incentrata sullo sviluppo di una nuova classe di farmaci biologici per spezzare il ciclo di lesioni e infiammazioni nei paziento con malattie respiratorie e infiammatorie, ha annunciato oggi il lancio nel dicembre 2024 di undi3 su(rhSP-D) per la prevenzione della(BPD) e la riduzione al minimo delle conseguenti lesioni polmonari nei. Fino a 2,5 milioni dimoltoa livello globale sono adi sviluppare BPD dovuta a lesioni polmonari causate dalla ventilazione meccanica e dal supporto di ossigeno. La BPD può causare complicanze a vita come asma e polmonite, oltre a conseguenze sulla crescita e sullo sviluppo.

