Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la ex per farle ritirare la querela

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La ex fidanzata loe lui lae la minaccia per costringerla aquella denuncia. Atteggiamenti pressanti, che avevano terrorizzato la malcapitata, piombata improvvisamente in un incubo dal quale non è sempre semplice uscire. Un comportamento che è costato caro a uno straniero a carico del quale, nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal giudice per le indagini preliminari. L’uomo è ora indagato per atti persecutori.