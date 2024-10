Under 21, Spalletti: “Baldanzi è quello più pronto per la nazionale maggiore” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Il rapporto tra Under 21 e nazionale A? Qui ci sono diversi calciatori bravi, il lavoro di Viscidi e Nunziata è importante e ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di far parte del nostro gruppo. Baldanzi per quello che ha fatto vedere è quello più pronto. Gnonto ci è già stato. Casadei ha preso il ritmo, è fisico, ha struttura e gamba, è un calciatore che può diventare pronto in poco tempo. Soprattutto nel reparto di centrocampo, a maggior ragione se si pensa che sono fuori due come Bove e Fabbian. Si lavora a stretto raggio d’azione”. Lo ha detto il Ct azzurro, Luciano Spalletti all’intervallo di Italia-Irlanda Under 21, match decisivo per la qualificazione agli Europei di categoria del 2025. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Il rapporto tra21 eA? Qui ci sono diversi calciatori bravi, il lavoro di Viscidi e Nunziata è importante e ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di far parte del nostro gruppo.perche ha fatto vedere èpiù. Gnonto ci è già stato. Casadei ha preso il ritmo, è fisico, ha struttura e gamba, è un calciatore che può diventarein poco tempo. Soprattutto nel reparto di centrocampo, a maggior ragione se si pensa che sono fuori due come Bove e Fabbian. Si lavora a stretto raggio d’azione”. Lo ha detto il Ct azzurro, Lucianoall’intervallo di Italia-Irlanda21, match decisivo per la qualificazione agli Europei di categoria del 2025.

