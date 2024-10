“Una stella di nome Gabriele”: la presentazione al Dovizi con i ragazzi dell’Isis Fermi (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Si è tenuta questa mattina, alla presenza di due classi dell’Isis Fermi di Bibbiena accompagnati da alcuni docenti, la presentazione del libro “Una stella di nome Gabriele”, ovvero una raccolta di racconti fatti sui ricordi di 53 tra amici, docenti e persone vicine a Gabriele Lusini, il ragazzo prematuramente scomparso in circostanze tragiche (rimase folgorato mentre stava pescando all’imbocco della ciclopista dell’Archiano a Soci). I ricordi di queste 53 persone sono stati raccolti e rielaborati dalla novellatrice casentinese Marina Martinelli che, questa mattina, ha conversato con i ragazzi sul valore della vita e sull’importanza delle relazioni di valore. Lanazione.it - “Una stella di nome Gabriele”: la presentazione al Dovizi con i ragazzi dell’Isis Fermi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Si è tenuta questa mattina, alla presenza di due classidi Bibbiena accompagnati da alcuni docenti, ladel libro “Unadi”, ovvero una raccolta di racconti fatti sui ricordi di 53 tra amici, docenti e persone vicine aLusini, il ragazzo prematuramente scomparso in circostanze tragiche (rimase folgorato mentre stava pescando all’imbocco della ciclopista dell’Archiano a Soci). I ricordi di queste 53 persone sono stati raccolti e rielaborati dalla novellatrice casentinese Marina Martinelli che, questa mattina, ha conversato con isul valore della vita e sull’importanza delle relazioni di valore.

