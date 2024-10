Sport.quotidiano.net - Serie D. Fezzanese penultima. Ma Rolla è fiducioso: "Possiamo crescere»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quarta sconfitta in sei partite per la, battuta 1-0 sul campo della Sangiovannese e orain classifica. "La Sangiovannese ha meritato la vittoria – commenta il tecnico della– è una squadra ordinata che concede poco. Noi abbiamo fatto un buon possesso palla e nei primi 25 minuti siamo partiti bene ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Ci manca qualcosa davanti, un po’ di qualità che poi è quella che fa la differenza e riesce ad indirizzare le partite. Siamo una squadra giovane, anche domenica ne avevamo tanti in campo ed ha debuttato un ragazzo del 2007. Al momento siamo questi e dobbiamo cercare di fare sicuramente meglio ma sono molto". I verdi recriminano anche per un palo colpito dal giovane Campana sullo 0-0, episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del match.