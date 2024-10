Ridotta la condanna per Danilo Volzone: cade l’aggravante del metodo mafioso (Di martedì 15 ottobre 2024) Danilo Volzone ha ottenuto una lieve riduzione della pena nel processo di appello bis per il tentato omicidio di Francesco Carlo Liotti. I giudici della Prima Sezione Penale hanno ridotto la condanna da quattordici a tredici anni, eliminando l'aggravante del metodo mafioso. La Procura Generale Avellinotoday.it - Ridotta la condanna per Danilo Volzone: cade l’aggravante del metodo mafioso Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha ottenuto una lieve riduzione della pena nel processo di appello bis per il tentato omicidio di Francesco Carlo Liotti. I giudici della Prima Sezione Penale hanno ridotto lada quattordici a tredici anni, eliminando l'aggravante del. La Procura Generale

