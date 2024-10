Regionali Emilia-Romagna, il dibattito dei tre candidati sul palco del Cna | VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYI candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna incontrano le piccole e medio imprese. Sul palco del Dumbo dell’assemblea del Cna, l’associazione di categoria che riunisce artigiani e imprenditori Emiliano-romagnoli, si è animato Bolognatoday.it - Regionali Emilia-Romagna, il dibattito dei tre candidati sul palco del Cna | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIalla presidenza della Regioneincontrano le piccole e medio imprese. Suldel Dumbo dell’assemblea del Cna, l’associazione di categoria che riunisce artigiani e imprenditorino-romagnoli, si è animato

Assemblea Cna - le proposte per l’artigianato dei candidati alla presidenza dell’Emilia-Romagna - Serra: l'Emilia-Romagna ha un problema di infortuni sul lavoro Serra: “Gli infortuni sul lavoro sono il vero problema” Oltre a de Pascale e Ugolini c’è anche Federico Serra, seduto nel mezzo, candidatosi per “rompere il sistema bipolare del Pd e delle destre”, il quale ha detto: “C’è un problema di infortuni sul lavoro: la logistica produce malaffare, sfruttamento e cementificazione. (Ilrestodelcarlino.it)

Sondaggio elezioni regionali Emilia Romagna - oggi i risultati in diretta - Verranno diffusi nel corso di una diretta, a partire dalle ore 21 di oggi martedì 15 ottobre, i risultati del sondaggio indipendente da schieramenti politici che BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte ParmaToday, in occasione delle elezioni regionali del 17 e... (Parmatoday.it)

Emilia-Romagna - Spinelli (Fdi) : “Candidato del centrosinistra è Bonaccini o De Pascale?” - Lo scrive in una nota Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia "La campagna elettorale in Emilia Romagna è quantomeno curiosa, ed evidentemente ci sfugge qualcosa, il candidato è Bonaccini o De Pascale? Ed essendo la risposta ovviamente De Pascale, non è chiaro il motivo per cui dovrebbe essere Bonaccini a confrontarsi con la candidata del […]. (Sbircialanotizia.it)