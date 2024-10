Red Cob in concerto al Charity Café (Di martedì 15 ottobre 2024) RED COB è una blues band composta da musicisti di grande esperienza nel genere con all’attivo numerosissimi concerti e produzioni musicali. La sezione ritmica si avvale di Mick Brill al basso, Paolo Pratali alla batteria a supportare la chitarra di Stefano De Angelis e la voce di Angelica Lenny Romatoday.it - Red Cob in concerto al Charity Café Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) RED COB è una blues band composta da musicisti di grande esperienza nel genere con all’attivo numerosissimi concerti e produzioni musicali. La sezione ritmica si avvale di Mick Brill al basso, Paolo Pratali alla batteria a supportare la chitarra di Stefano De Angelis e la voce di Angelica Lenny

