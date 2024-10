Omicidio a Oratoio e questione sicurezza, "serve un Consiglio comunale aperto sulle strategie" (Di martedì 15 ottobre 2024) La Coalizione Civica e Progressista del centro sinistra pisano, composta da Pd, La città delle persone e Sinistra Unita, ha depositato all'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, lo scorso 12 ottobre, la richiesta di un'assemblea cittadina aperta, alla presenza del Prefetto e del Questore Pisatoday.it - Omicidio a Oratoio e questione sicurezza, "serve un Consiglio comunale aperto sulle strategie" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Coalizione Civica e Progressista del centro sinistra pisano, composta da Pd, La città delle persone e Sinistra Unita, ha depositato all'ufficio di presidenza del, lo scorso 12 ottobre, la richiesta di un'assemblea cittadina aperta, alla presenza del Prefetto e del Questore

