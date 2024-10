Meloni preoccupata per il Medio Oriente: “Andrò in Libano” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Siamo preoccupati per la crisi Mediorientale”, “è inaccettabile l’attacco alle postazioni Unifil”, “Andrò in Libano in visita venerdì prossimo”. Parole della premier Meloni oggi negli interventi al Senato e alla Camera in vista della partecipazione al Consiglio Europeo. Servizio di Augusto Cantelmi Meloni preoccupata per il Medio Oriente: “Andrò in Libano” TG2000. Tv2000.it - Meloni preoccupata per il Medio Oriente: “Andrò in Libano” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Siamo preoccupati per la crisirientale”, “è inaccettabile l’attacco alle postazioni Unifil”, “inin visita venerdì prossimo”. Parole della premieroggi negli interventi al Senato e alla Camera in vista della partecipazione al Consiglio Europeo. Servizio di Augusto Cantelmiper il: “in” TG2000.

Escalation in M.O. - Meloni in missione in Libano : focus su Unifil e tensioni con Israele - [video width="746" height="420" mp4="http://www. La Premier ha inoltre espresso la sua contrarietà all'ipotesi di un ritiro unilaterale della missione Unifil, considerandolo un grave errore che minerebbe la credibilità della missione stessa e dell'ONU. Secondo la Premier, difendere l'Ucraina è nell'interesse sia dell'Italia sia dell'Europa. (Ilfogliettone.it)

Libano - Meloni : ritiro Unifil sarebbe un grave errore - . Roma, 15 ott. Oggi la posizione del governo israeliano è un ritiro della missione Unifil, credo che un ritiro su richiesta unilaterale sarebbe un grave errore, minerebbe la credibilità della missione stessa e dell’Onu e penso che i nostri soldati saranno preziosi anche quando riusciremo a ottenere un cessate il fuoco”. (Ildenaro.it)

Libano - Meloni : ‘ritiro Unifil sarebbe grave errore’ - . “Pretendiamo la sicurezza dei nostri militari, la piena applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu, ne ho discusso personalmente con Netanyahu domenica. . Oggi la posizione del governo israeliano è un ritiro della missione Unifil, credo che un ritiro su richiesta unilaterale sarebbe un grave errore, minerebbe la credibilità della missione stessa e dell’Onu. (Imolaoggi.it)