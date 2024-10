Manchester United, Ferguson tagliato fuori da INEOS: la società rompe il contratto, i motivi dell’addio (Di martedì 15 ottobre 2024) Alex Ferguson non sarà più ambasciatore globale del Manchester United: l’ex allenatore è stato ridimensionato da INEOS. I nuovi parametri. Alex Ferguson svuota l’armadietto. Ancora una volta. Se per i tifosi era stato traumatico non vederlo più sulla panchina dei Red Devils, ma avevano accettato l’idea per sopraggiunti limiti di età del tecnico, stavolta devono subire un vero e proprio strappo a opera della stessa società inglese. Il Manchester United rompe il contratto di Alex Ferguson (ANSA-CityRumors.it)INEOS, nello specifico, cambia il contratto di Sir Alex: l’ex tecnico dello United non sarà più ambasciatore globale del club britannico. Niente stipendio da due milioni e mezzo di euro, l’equivalente di 2,16 milioni di sterline, e nessuna promozione del mondo United a livello globale. Cityrumors.it - Manchester United, Ferguson tagliato fuori da INEOS: la società rompe il contratto, i motivi dell’addio Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alexnon sarà più ambasciatore globale del: l’ex allenatore è stato ridimensionato da. I nuovi parametri. Alexsvuota l’armadietto. Ancora una volta. Se per i tifosi era stato traumatico non vederlo più sulla panchina dei Red Devils, ma avevano accettato l’idea per sopraggiunti limiti di età del tecnico, stavolta devono subire un vero e proprio strappo a opera della stessainglese. Ilildi Alex(ANSA-CityRumors.it), nello specifico, cambia ildi Sir Alex: l’ex tecnico dellonon sarà più ambasciatore globale del club britannico. Niente stipendio da due milioni e mezzo di euro, l’equivalente di 2,16 milioni di sterline, e nessuna promozione del mondoa livello globale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Manchester United licenzia Alex Ferguson dopo quasi 40 anni - Sir Alex Ferguson nel 1996 (Getty Images)La carriera di Alex Ferguson con il Manchester United: 38 trofei in 26 anni Vero e proprio simbolo del Manchester United non soltanto in Inghilterra, ma nel mondo, Sir Alex Ferguson ha guidato i Red Devils per 26 anni dal 1986 al 2013. Il primo titolo arrivò quattro anni dopo con la Coppa d’Inghilterra del 1990. (Lettera43.it)

Il Manchester United taglia i costi : addio ad Alex Ferguson - . Voci per la panchina Insomma, non un periodo roseo per il club, aggravato anche dagli scarsi risultati in campionato che rendono traballante la panchina dello stesso ten Hag, con voci sempre più insisteni che vorrebbero come suo immediato successore il tecnico tedesco Thomas Tuchel. Intervistato dal tabloid, l’autore dello scherzo ha raccontato di aver collocato il dispositivo due giorni ... (Sport.quotidiano.net)

Manchester United - a fine stagione Sir Alex Ferguson lascerà il suo ruolo di ambasciatore - The post Manchester United, a fine stagione Sir Alex Ferguson lascerà il suo ruolo di ambasciatore appeared first on SportFace. Dopo aver dato licenziato oltre 250 membri dello staff, anche Sir Alex Ferguson saluterà i Red Devils a fine stagione. . Fonti del club hanno però precisato alla Bbc che Sir Alex “sarà sempre il benvenuto all’Old Trafford” e che la decisione è stata presa ... (Sportface.it)