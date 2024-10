LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Grecia (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Primo dei due impegni in Europa per i meneghini, che giovedì sera alle 20:30 ritorneranno al Forum per ospitare lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. L’EA7 Emporio Armani ha trovato il primo successo stagionale in Eurolega venerdì contro il Paris basketball, con Shavon Shields e Nikola Mirotic protagonisti assoluti. Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Grecia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:58 Primo dei due impegni in Europa per i meneghini, che giovedì sera alle 20:30 ritorneranno al Forum per ospitare lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. L’EA7 Emporio Armani ha trovato il primo successo stagionale invenerdì contro il Parisball, con Shavon Shields e Nikola Mirotic protagonisti assoluti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 6-7(4) - primo turno Atp Almaty 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Immediata reazione di Fabio. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. 6-3 in 28 minuti di gioco. Sportface. 2-2 PRIMO SET – CONTRO BREAK FOGNINI! Il nastro porta via il dritto del finlandese. Si entra nella fase calda del set. 00 italiane (le 11. 5-5 SECONDO SET – Fognini non trema e fa un altro passo avanti. (Sportface.it)

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 5-5 - primo turno Atp Almaty 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Finalmente un turno di servizio facile per Fognini, agevolato dalle palle nuove. Immediata reazione di Fabio. 6-3 in 28 minuti di gioco. 0-2 PRIMO SET – Il finlandese tiene comodamente il servizio in avvio. SECONDO SET – Buoni segnali da parte di Fognini, che tiene la battuta in avvio di parziale. (Sportface.it)

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 4-3 - primo turno Atp Almaty 2024 : RISULTATO in DIRETTA - La velocità della superficie, infatti, ben si addice alle caratteristiche tecniche di Virtanen, tennista abituato a spingere molto sia con il servizio sia con entrambi i fondamentali da fondocampo. SECONDO SET – Quando lo scambio si allunga, aumentano le chance per Fognini. SECONDO SET – Nessun patema per il finlandese, bravo a impattare sull’1-1. (Sportface.it)