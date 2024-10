Ilgiorno.it - Hydra, la triplice intesa dalla criminalità organizzata: altre sei persone in cella

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Un nuovo colpo alla “” della, così come riconosciuta da parte della magistratura milanese. Il Tribunale del Riesame di Milano ha notificato oggi, martedì 15 ottobre,sei ordinanze con cui dispone la custodia cautelare in carcere, dopo il ricorso della pm Alessandra Cerreti, perttanti indagati nella maxi inchiesta "" su un'alleanza tra presunti affiliati delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta, in Lombardia. L'indagine è condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.