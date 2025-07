Strage di Corinaldo esce dal carcere per la laurea e fugge

Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, ha approfittato di un permesso per laurearsi in legge all'Università di Bologna e, sorprendentemente, è fuggito subito dopo. La sua fuga ha lasciato sgomento l'intera comunità e le autorità, che ora sono al lavoro per rintracciarlo. Una vicenda che apre scenari inquietanti sulla giustizia e sulla sicurezza, e che mette in discussione i margini di manleva anche nei momenti di libertà concessa.

Ha sfruttato l’occasione del permesso per sostenere la laurea in legge all'Università di Bologna per darsi alla fuga. Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda dello spray, condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo, risulta infatti irreperibile da giovedì, giorno della cerimonia. Ne dà notizia il Corriere di Bologna. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Strage di Corinaldo, esce dal carcere per la laurea e fugge

