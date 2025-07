Calciomercato Inter prima offerta ufficiale per Calhanoglu

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: dopo mesi di simply sguardi e parole di stima, il Galatasaray ha fatto il primo passo concreto per portare Hakan Calhanoglu in Turchia. Con un’offerta ufficiale di 17 milioni di euro, la trattativa si fa più intensa e promette sviluppi sorprendenti. Riusciranno i nerazzurri a trattenere il loro faro o questa sarà l’ultima partita di Calhanoglu con la maglia interista?

Fino ad ora si erano solo sfiorati Calhangolu e Galatasaray. Ci sono stati solo degli scambi di affetto e manifesta volontĂ di unirsi: adesso però è arrivata la prima offerta ufficiale da parte dei turchi. Pare infatti che il club turco abbia offerto 17 milioni di euro al club nerazzurro

