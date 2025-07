Calciomercato Juventus che movimenti in attacco! Dal Kolo Muani bis a Osimhen | si delinea quello che sarà il compagno di David L’indiscrezione

Il calciomercato della Juventus si anima con importanti mosse in attacco, tra nomi di calibro e strategie mirate. Dopo l’indiscrezione sulla possibile partnership tra David e Osimhen, l’attenzione si concentra sui prossimi colpi che potrebbero definire il volto della squadra. Con un mercato in fermento, i tifosi attendono di scoprire chi sarà il nuovo compagno di David, e come i bianconeri intendano rafforzare la propria linea offensiva per la stagione alle porte.

Calciomercato Juventus, che movimenti in attacco in vista della nuova stagione: ecco chi sarĂ il compagno di David. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha giĂ effettuato la sua prima mossa di mercato, una mossa fondamentale che sembra segnalare l’inizio di un vero e proprio gioco strategico sul fronte del calciomercato. Il colpo Jonathan David, attaccante canadese svincolato dopo l’addio al Lille, rappresenta una delle prime grandi operazioni in entrata dei bianconeri. Il giocatore è considerato la scelta ideale per rinforzare il reparto offensivo della squadra, ma il calciomercato Juventus non si ferma qui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, che movimenti in attacco! Dal Kolo Muani bis a Osimhen: si delinea quello che sarĂ il compagno di David. L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - movimenti - attacco

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

La nuova Strega prende forma con movimenti sia in entrata che in uscita. La Juventus entra in scena per il giovane portiere Alessandro Nunziante, giĂ nel mirino dell'Udinese, mentre il Benevento tiene alta la valutazione del suo talento. Sul fronte attacco, Fra Vai su Facebook

Jonathan David alla Juventus, Comolli non molla Osimhen e lavora per confermare Kolo Muani: le trattative dei; Juve, aumenta il pressing per Antonio Silva; Calciomercato, il pagellone: Roma da sufficienza, meno il Napoli. Milan e Juve ok.

Calciomercato Juve, rivelazione sull’attacco: «David non può essere il solo acquisto, ecco perché. E sul futuro di Vlahovic…» - Calciomercato Juve, rivelazione sull’attacco che riguarda il nuovo arrivato Jonathan David e il possibile partente Dusan Vlahovic Intervistata da Radio Bianconera, la giornalista de La Gazzetta dello ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a rivoluzionare l’attacco! Tutti i nomi in partenza e i loro possibili sostituti - Tutti i nomi in partenza e i loro possibili sostituti in questa sessione estiva La Juve si prepara a una vera e propria rivoluzione ... juventusnews24.com scrive