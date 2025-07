Via Roma pedonale modifiche alla viabilità nell’area

Da luglio, via Roma si trasforma in un’oasi pedonale, offrendo un nuovo volto alla città e migliorando la qualità della vita. Le modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta, chiusure e sensi unici, sono studiate per favorire la mobilità sostenibile e la sicurezza di tutti. Scopri cosa cambia nell’area e come pianificare i tuoi spostamenti quotidiani. La città si prepara a vivere un nuovo equilibrio tra pedoni e veicoli.

Ha preso il via il 3 luglio una nuova fase dell’intervento di pedonalizzazione di via Roma per il quale sono previste una serie di modifiche viabili con divieti di sosta, chiusure al transito veicolare e pedonale e istituzione di sensi unici. In particolare, fino all’8 agosto, via Santa Teresa, da via XX Settembre a via . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Via Roma pedonale, modifiche alla viabilità nell’area

Prosegue la pedonalizzazione di via Roma: da giovedì 3 luglio nuove modifiche a viabilità, sensi unici, accessi limitati per residenti, deviazioni della linea Star GTT e spostamento stalli taxi fino all’8 agosto. Tutte le info: http://spaziotorino.it/scatto/?p=572 Vai su X

Buongiorno NOTTE DEI SALDI - Modifiche alla viabilità Sabato 5 luglio 2025 dalle 19 di sabato 5 alle 01 di domenica 6 luglio Divieto di transito ai veicoli in: via Mazzini via Roma, da via Machiavelli a corso Italia; via Imbriani, da corso Italia a Vai su Facebook

