Il governo italiano sta predisponendo procedure rapide e riservate per le spese di difesa, bypassando controlli tradizionali come la Corte dei Conti. Un iter preferenziale, in deroga alle regole d’appalto, mira a garantire celerità negli acquisti logisitici e infrastrutturali cruciali per la sicurezza nazionale. Questa decisione solleva dibattiti sulla trasparenza e la rapidità delle azioni governative in ambito strategico, aprendo un fronte importante sulle future modalità di gestione delle risorse militari.

Roma, 6 lug. (askanews) – Niente controllo preventivo di Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, iter preferenziale accelerato in deroga a regole e procedure d’appalto per gli acquisti della P.A. per quelle spese militari logistiche infrastrutturali che siano riconosciute urgenti per finalitĂ di difesa e sicurezza nazionale da una commissione di magistrati della Corte dei Conti nominata dal ministro deella Difesa a composizione segreta. In pratica, compravendita di armi e altri contratti sensibili che la commissione di nomina governativa certificasse stipulati per ragioni di difesa e sicurezza nazionale potranno godere del massimo livello di segretezza (qualificati top secret) e di procedure spedite e protette. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

