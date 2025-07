Mercato Inter c’è Carnesecchi per la porta in caso di addio di Sommer! Lui il preferito dai nerazzurri | su Donnarumma e Ter Stegen…

Il mercato dell'Inter si infiamma con il nome di Carnesecchi, il possibile erede di Sommer tra i pali. La società nerazzurra punta al futuro, valutando attentamente le opzioni per rafforzare la porta. Tra i nomi più caldi spiccano anche Donnarumma e Ter Stegen, ma è proprio l’italiano dell’Atalanta a catturare l’attenzione di Marotta e Ausilio. La questione si fa intricata: quale sarà la strategia dei nerazzurri? Solo il tempo dirà .

Mercato Inter, c'è Carnesecchi per la porta in caso di addio di Sommer! Lui il preferito: la verità su Donnarumma e Ter Stegen. Il mercato Inter guarda con grande attenzione al futuro della propria porta e uno dei nomi più caldi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Marco Carnesecchi. Il portiere dell' Atalanta, classe 2000, originario di Rimini, è da tempo nel radar degli osservatori nerazzurri, che negli ultimi due anni lo hanno seguito con costanza nelle sue prestazioni con la maglia della Dea. Il possibile addio di Yann Sommer potrebbe aprire presto uno spazio tra i pali del club meneghino.

