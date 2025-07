Sinner & C da record a Wimbledon

Il torneo di Wimbledon si infiamma con un trio d’eccezione: Sinner, Cobolli e Sonego scalpitano per la gloria! In una storica impresa, tre italiani approdano agli ottavi, dimostrando il talento e la determinazione del nostro tennis. La passione si accende sui campi londinesi: scopri come questi protagonisti hanno scritto pagine memorabili e cosa ci aspetta nel proseguo del torneo. Continua a leggere e lasciati coinvolgere dalla magia dello sport italiano!

In tre agli ottavi: non era mai successo. Jannik domina Pedro Martinez, Cobolli supera Jakub Mensik e Sonego trionfa dopo una battaglia di 5 ore su Nakashima. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sinner & C. da record a Wimbledon

